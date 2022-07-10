2022-07-10
Шик під час війни: в Україні Rolls-Royce продають по півмільйона доларів
Незважаючи на війну, яка триває в Україні, та різке падіння доходів населення, у країні продовжують продавати та купувати розкішні автомобілі за півмільйона доларів.
Про це свідчать оголошення на uto.ria.
Так, в Одесі зараз пропонують Rolls-Royce Cullinan Diamond Launch 2019 року. Придбати люксове авто можна "всього" за 495 900 $.
А у Полтаві за 500 000 $ продають Rolls-Royce Cullinan 2019.
Ще один скромний автомобіль продають в Одесі. Йдеться про "молодий" Rolls-Royce Ghost 2021 р.п., який можна купити за 500 000 $.
Інна Погрібна, Апостроф