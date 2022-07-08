Українських водіїв попередили про нове шахрайство

В Україні шахраї постійно вигадують нові способи обману довірливих власників автомобілів. Цього разу вони створили копію сайту офіційного онлайн-магазину мережі АЗС WOG.

Українських водіїв попередили про нове шахрайство

За допомогою цієї копії сайту зловмисники отримували персональні дані клієнтів цієї мережі АЗС, присвоювали гроші. З цією метою вони нібито продавали паливні талони та картки.

Для того, щоб надати достовірності та ввести в обман потенційних жертв, зловмисники розмістили посилання на офіційний сайт вищезгаданої мережі АЗС і навіть посилання на Центр підтримки клієнтів.

Українських водіїв попередили про нове шахрайство

Зверніть увагу на те, що в Україні мережі АЗС не продають паливні талони та картки через інші сайти, групи у соціальних мережах, через месенджери тощо. Якщо ви хочете купити паливні талони онлайн – звертайтесь на офіційні сайти АЗС. Інакше великий ризик стати жертвою шахраїв.

Слід зазначити, що після початку паливної кризи в Україні активізувалися шахраї, які продають, наприклад, електронні паливні талони. Насправді це звичайне шахрайство.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що шахраї вигадали нову схему при продажі автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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