Шпигуни показали новий позашляховик для України

Компанія Suzuki почала в Європі дорожні тести п'ятидверного позашляховика Suzuki Jimny, про що свідчать шпигунські фотографії в Мережі. Він може потрапити і в Україну, оскільки на українському ринку продають тридверний класичний Jimny.

П'ятидверний Suzuki Jimny отримав подовжену колісну базу (на думку деяких експертів, вона на 300 мм довша, ніж у класичного Jimny), а також додаткові дві двері. В іншому він практично нічим не відрізняється від тридверного родича. Ширина та висота у них однакова.

З чуток, подовжений Jimny отримає гібридну силову установку. Але не відомо, чи залишиться версія із 1,5 л бензиновим двигуном. Гібридна силова установка доречна в Європі, де суворі норми до викидів шкідливих речовин.

Раніше деякі японські ЗМІ стверджували, що такий позашляховик називатиметься Jimny Long і він буде приблизно на 2300 доларів дорожчим, ніж тридверна версія.

В Україні зараз класичний Suzuki Jimny продають у двох комплектаціях – GL та GLX. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач або з 4-ступінчастим "автоматом".

Нагадаємо, раніше німецькі експерти назвали 5 найкращих б/в рамних позашляховиків.