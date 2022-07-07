Шпигуни показали новий позашляховик для України

Компанія Suzuki почала в Європі дорожні тести п'ятидверного позашляховика Suzuki Jimny, про що свідчать шпигунські фотографії в Мережі. Він може потрапити і в Україну, оскільки на українському ринку продають тридверний класичний Jimny.

Шпигуни показали новий позашляховик для України

П'ятидверний Suzuki Jimny отримав подовжену колісну базу (на думку деяких експертів, вона на 300 мм довша, ніж у класичного Jimny), а також додаткові дві двері. В іншому він практично нічим не відрізняється від тридверного родича. Ширина та висота у них однакова.

З чуток, подовжений Jimny отримає гібридну силову установку. Але не відомо, чи залишиться версія із 1,5 л бензиновим двигуном. Гібридна силова установка доречна в Європі, де суворі норми до викидів шкідливих речовин.

Шпигуни показали новий позашляховик для України

Раніше деякі японські ЗМІ стверджували, що такий позашляховик називатиметься Jimny Long і він буде приблизно на 2300 доларів дорожчим, ніж тридверна версія.

В Україні зараз класичний Suzuki Jimny продають у двох комплектаціях – GL та GLX. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач або з 4-ступінчастим "автоматом".

Шпигуни показали новий позашляховик для України

Нагадаємо, раніше німецькі експерти назвали 5 найкращих б/в рамних позашляховиків.


Максимов Віталій, Тудей





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