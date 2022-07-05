У Мережі вперше показали оновлений Skoda Kamiq

Компанія Skoda почала тестувати оновлений кросовер Skoda Kamiq. Фотошпигуни помітили його під час дорожніх випробувань в Австрії з причепом.

У оновленого Kamiq закамуфльовані передня та задня частини. Саме там і відбулися головні зміни в дизайні. Зокрема, кросовер отримав нову радіаторну решітку, новий бампер із видозміненими повітрозабірниками. Залежно від комплектації, буде різний дизайн нижньої частини бампера.

Позаду зміни менш суттєві. Змінився дизайн задніх ліхтарів, трохи змінився дизайн заднього бампера.

У салоні теж мають відбутися зміни, але не чекайте нічого масштабного. З чуток, лінійка двигунів може бути трохи модернізована з метою скорочення викидів шкідливих речовин.

Нагадаємо, Skoda продає Kamiq із 2019 року. Це її найменший кросовер на європейському ринку. В Україні Skoda Kamiq у базовій комплектації коштує від 556 330 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 110 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Раніше в Мережі показали нову Skoda Superb у серійному кузові. Її помітили під час дорожніх випробувань десь у Європі.