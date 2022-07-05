В Україні оновили ціни на паливо: скільки коштують бензин, ДП та газ

В Україні на низці мереж АЗС у понеділок, 4 липня, оновилися ціни.

Про це свідчать дані Auto.RIA, повідомляє «Апостроф».

Вартість бензину марки А-95 на автозаправних станціях коливається від 48,90 до 51 грн./л. Найдешевше він стоїть на АЗС «UPG» (48,90).

Бензин марки А-95+ можна придбати лише на мережі АЗС «ОККО» за ціною 52 грн/л.

Бензин марки А-92. Його можна купити лише на мережі АЗС «АВІАС» за ціною 49 грн/л.

Дизельне паливо є на всіх мережах АЗС, за винятком «Chipo». Його вартість коливається від 55 до 58 грн./л.

Вартість газу коливається від 37 до 40 грн/л – його можна купити на всіх мережах АЗС, за винятком «Укр-Петроль».





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