ЄС готується визнати українські права водія

Транспортне безвіз погоджено. Єврокомісія завершила роботу над підготовкою документа, яким буде дозволено загальноєвропейське визнання українських прав водія, повідомляє DW з посиланням на Міністерство транспорту та цифрової інфраструктури ФРН.

За словами німецьких урядовців, розробка спеціальної процедури на рівні ЄС для визнання українських водійських прав вийшла на фінішну пряму. Після затвердження цей документ має суттєво допомогти українським біженцям-власникам водійських прав уникнути зайвої бюрократії та витрат.

У Брюсселі завершено роботу над розробкою проєкту директиви про тимчасове визнання українських водійських прав і сертифікатів кваліфікації.

Таким чином, біженцям з України не потрібно буде оформлювати нові водійські права та сертифікати кваліфікації. Повідомляється, що уряд ФРН всебічно сприяв розробці такого рішення на загальноєвропейському рівні.

«Це важливий сигнал для біженців з України і для логістики в Німеччині…Незабаром буде покладено край невизначеності щодо визнання українських водійських прав і сертифікатів кваліфікації водія. У Берліні й у майбутньому виступатимуть за швидкий і прагматичний підхід у цьому питанні», - заявив парламентський статс-секретар міністра транспорту ФРН, урядовий координатор з питань вантажного транспорту та логістики Олівер Луксіч (Oliver Luksic).

В міністерстві повідомляють, що спочатку очікувана директива Єврокомісії діятиме до 23 лютого 2023 року. А подовження її чинності залежатиме від подальшого розвитку ситуації в Україні.

Під час обговорень директиви будуть визначені критерії вимог для визнання (навчання та іспит), тож водії вантажних автомобілів та автобусів, у разі відповідності вимогам, зможуть легше офіційно працевлаштуватися за фахом. Визнання кваліфікаційних сертифікатів водіїв вантажних автомобілів та автобусів також будуть враховані у рішенні Єврокомісії.

Європейський парламент може розглянути цю директиву у першій половині липня. Міністерство транспорту та цифрової інфраструктури ФРН вже звернулося до влади німецьких федеральних земель з проханням визнавати українські водійські права на період, поки очікується розгляд директиви у Європарламенті.

Одразу після затвердження документ набуде чинності в усьому Євросоюзі за 20 днів після публікації в Офіційному віснику ЄС.