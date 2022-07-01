З липня в Україні почали діяти нові умови автострахування

В Україні з 1 липня 2022 року зросли суми лімітів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) для власників автомобілів. Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Так, тепер за заподіяння шкоди майну сума страхових виплат становить 160 000 гривень (раніше було 130 000 гривень), за заподіяння шкоди життю та здоров'ю – 320 000 гривень на одного потерпілого (раніше було 260 000 гривень). При оформленні Європротоколу сума страхових виплат тепер становить 80 000 гривень (раніше було 50 000 гривень).

Підвищення лімітів за договорами ОСАЦВ – це, звісно, ??хороша новина для водіїв. Однак у цьому нововведення є один неприємний нюанс. Справа в тому, що через підвищення лімітів за договорами ОСАЦВ із високим ступенем ймовірності страхові компанії збільшать тарифи при оформленні автоцивілки. На скільки конкретно - покаже вже найближчий час.

Слід зазначити, що з 1 липня українські водії зіткнулися і з іншими нововведеннями. Наприклад, тепер розмитнення автомобілів на іноземних номерах знову стало платним, і збільшилася вартість страхового поліса для водіїв, які потрапляли до ДТП.

Раніше експерти розповіли, коли українські АЗС почнуть скасовувати ліміти на продаж палива.