Китайці створили преміальну копію Dacia Spring

У Китаї офіційно презентували новий електромобіль Dongfeng EX1 Nano Box. Це свого роду копія європейського бюджетного Dacia Spring, але преміальніша і з ширшим набором сучасних технологій.

Dacia Spring з'явився у продажу у 2021 році. Він вважається найдоступнішим електромобілем на європейському ринку. Одне з основних слабких його місць - якість обробки. У нього не дуже великий набір обладнання, зате прийнятна ціна і хороша надійність. Тому він зараз є одним із лідерів із продажу в Європі серед електромобілів.

Dongfeng EX1 Nano створено китайською компанією Dongfeng. Вона раніше була партнером французького автогіганта Renault. У 2019 році компанії представили концепт електрокара Renault City K-ZE, розроблений спеціально для Китаю. Надалі на його базі зробили Dacia Spring. Компанія Dongfeng на базі цього концепту випустила кілька електромобілів. Один з них – EX1 Nano Box.

EX1 Nano Box на відміну від свого європейського "родича" отримав більш високоякісну обробку та більше сучасних технологій, більше обладнання. До речі, передня частина цих автомобілів дуже схожа.

Китайський електромобіль отримав повністю цифрову панель приладів з великим сенсорним дисплеєм, сучасну інформаційно-розважальну систему та ін.

Нагадаємо, раніше компанія Renault представила свій найдешевший кросовер.