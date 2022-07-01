Китайці створили преміальну копію Dacia Spring

У Китаї офіційно презентували новий електромобіль Dongfeng EX1 Nano Box. Це свого роду копія європейського бюджетного Dacia Spring, але преміальніша і з ширшим набором сучасних технологій.

Китайці створили преміальну копію Dacia Spring

Dacia Spring з'явився у продажу у 2021 році. Він вважається найдоступнішим електромобілем на європейському ринку. Одне з основних слабких його місць - якість обробки. У нього не дуже великий набір обладнання, зате прийнятна ціна і хороша надійність. Тому він зараз є одним із лідерів із продажу в Європі серед електромобілів.

Dongfeng EX1 Nano створено китайською компанією Dongfeng. Вона раніше була партнером французького автогіганта Renault. У 2019 році компанії представили концепт електрокара Renault City K-ZE, розроблений спеціально для Китаю. Надалі на його базі зробили Dacia Spring. Компанія Dongfeng на базі цього концепту випустила кілька електромобілів. Один з них – EX1 Nano Box.

Китайці створили преміальну копію Dacia Spring

EX1 Nano Box на відміну від свого європейського "родича" отримав більш високоякісну обробку та більше сучасних технологій, більше обладнання. До речі, передня частина цих автомобілів дуже схожа.

Китайський електромобіль отримав повністю цифрову панель приладів з великим сенсорним дисплеєм, сучасну інформаційно-розважальну систему та ін.

Китайці створили преміальну копію Dacia Spring

Нагадаємо, раніше компанія Renault представила свій найдешевший кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Ціни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причинаЦіни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причина
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Автобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фотоАвтобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фото
Skoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплейSkoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплей
Блок рекламы


Похожие новости
Менш 10 000 євро: китайці продають найдешевший мінівенМенш 10 000 євро: китайці продають найдешевший мінівен
Dacia запропонувала співробітникам звільнитися за 26 000 євроDacia запропонувала співробітникам звільнитися за 26 000 євро
Dacia Duster - когда появился обновлениеDacia Duster - когда появился обновление
Какие новые автомобили в 2022 году выпустят Renault и DaciaКакие новые автомобили в 2022 году выпустят Renault и Dacia
Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро
Новый бюджетный Dacia разочаровал в краш-тестах
Dacia Jogger начала продаваться в Европе
У кроссовера Dacia Spring появилась коммерческая версия
Dacia будет выпускать автомобили без “лишних“ функций
Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger
Последние новости
Подгружаем последние новости