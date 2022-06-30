Зеленський підписав закон про відміну безкоштовного розмитнення євроблях

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 30 червня, підписав закон №7418, який передбачає скасування безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Про це свідчить веб-сайт офіційного інтернет-представництва Президента України.

Зеленський підписав закон про відміну безкоштовного розмитнення євроблях

Таким чином, з 1 липня 2022 року українцям знову доведеться сплачувати митні податки, ПДВ та акциз при ввезенні та легалізації в Україні євроблях.

Нагадаємо, безкоштовне розмитнення в Україні запровадили на початку квітня, щоб українці могли купити собі автомобілі замість транспортних засобів, знищених внаслідок війни з російськими окупантами. За три місяці українці ввезли та безкоштовно розмитнили понад 211 000 євроблях.

Кабмін у червні ухвалив рішення скасувати цю пільгу, пославшись на те, що часто безкоштовно розмитнюють елітні машини, а державний бюджет не отримує мільярди гривень, які так необхідні під час війни.

Зеленський підписав закон про відміну безкоштовного розмитнення євроблях

Зеленський підписав відповідний закон 30 червня. Отже, його у державних ЗМІ опублікують 30 червня чи 1 липня. Таким чином, з 1 липня розмитнення автомобілів вже буде платним. Навіть для тих українців, які вже кілька днів стоять у чергах на державному кордоні.

Тим часом, у політичній партії "Слуга народу" запропонували повністю не скасовувати безкоштовне розмитнення автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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