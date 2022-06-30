Завезли за "нульовим" розмитненням: у Львові помітили розкішний суперкар Ferrari FF

У Львові помітили суперкар Ferrari FF за ціною до 200 тисяч євро. Ймовірно, авто зовсім нещодавно пригнали до України, бо воно має європейські транзитні номери.

Про це пише ТопЖир, інформує Апостроф.

Власники зможуть розмитнити цей Ferrari FF безкоштовно, оскільки його вже ввезено та оформлено на кордоні до 1 липня. Економія при цьому буде суттєвою, адже такий суперкар у Європі коштує від 120 до 200 тисяч євро. Крім того, об'єм його двигуна досить великий - 6,3 л, так що розмитнення Ferrari було б недешевим.

Купе Ferrari FF випускали з 2011 по 2016 роки, всього створили 2291 таке авто. Модель позиціонувалася як сімейний спортивний автомобіль. У неї чотиримісний салон та практичний місткий багажник об'ємом 450-800 л.

На Ferrari FF стоїть 650-сильним V12, він розганяється до 100 км/год за 3,7 с і розвиває 335 км/год. Це одна з небагатьох повнопривідних моделей марки зі складною трансмісією з окремими коробками для передньої та задньої осі.


Олена Руденко, Апостроф





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