Завезли за "нульовим" розмитненням: у Львові помітили розкішний суперкар Ferrari FF

У Львові помітили суперкар Ferrari FF за ціною до 200 тисяч євро. Ймовірно, авто зовсім нещодавно пригнали до України, бо воно має європейські транзитні номери.

Про це пише ТопЖир, інформує Апостроф .

Власники зможуть розмитнити цей Ferrari FF безкоштовно, оскільки його вже ввезено та оформлено на кордоні до 1 липня. Економія при цьому буде суттєвою, адже такий суперкар у Європі коштує від 120 до 200 тисяч євро. Крім того, об'єм його двигуна досить великий - 6,3 л, так що розмитнення Ferrari було б недешевим.

Купе Ferrari FF випускали з 2011 по 2016 роки, всього створили 2291 таке авто. Модель позиціонувалася як сімейний спортивний автомобіль. У неї чотиримісний салон та практичний місткий багажник об'ємом 450-800 л.

На Ferrari FF стоїть 650-сильним V12, він розганяється до 100 км/год за 3,7 с і розвиває 335 км/год. Це одна з небагатьох повнопривідних моделей марки зі складною трансмісією з окремими коробками для передньої та задньої осі.