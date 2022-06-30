Може стати конкурентом Tesla Model 3: Hyundai презентував електрокар Ioniq 6

Hyundai презентував свій майбутній повністю електричний седан Ioniq 6, побудований на представленому у 2020 році концепті Hyundai Prophecy. Як повідомляє AIN.ua з посиланням на The Verge, продажі Ioniq 6 мають початися вже у 2023 році, проте поки виробник концентрований на зовнішньому вигляді електрокара і не дає технічних подробиць.

Якщо випущений у 2021 році електричний кросовер Ioniq 5 черпав натхнення з дизайну 70-х років, то Ioniq 6 черпає натхнення з транспортних засобів 20-х і 30-х років, як-от Stout Scarab. Фактично Ioniq 6 є серійною версією представленого у 2020 році концепт-кара Hyundai Prophecy 2020, повторюючи його дизайн і стиль.

В Hyundai поки зосереджені на тому, щоб продемонструвати дизайн Ioniq 6, тому не дають точних характеристик щодо діапазону акумулятора. Але автомобіль використовує ту саму електричну глобальну модульну платформу (E-GMP), що й Ioniq 5, яка розрахована на пробіг до 500 км пробігу на одному заряді. Також запас ходу повинен виграти від спрощеного дизайну Ioniq 6, який дає електрокару один з найнижчих коефіцієнтів опору на ринку — всього 0,21.

Всередині Ioniq 6 має кілька різних сенсорних екранів: 12-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей і 12-дюймовий цифровий кластер. Але коли справа доходить до елементів керування, які вам регулярно знадобляться під час водіння, наприклад, аудіо чи клімат-контроль, Hyundai обрав фізичні кнопки.

Інші особливості інтер’єру включають підсвічування на кермі, які показують, коли автомобіль заряджається або слухає голосові команди, можливість підсвічування салону за допомогою 64 кольорів та повністю рівну підлогу.