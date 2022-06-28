У Мережі показали нову Skoda Superb у серійному кузові

У Європі фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів Skoda Superb 2023 модельного року у серійному кузові. Компанія Skoda випустить цю новинку у 2023 році.

У Мережі показали нову Skoda Superb у серійному кузові

Нову Skoda Superb тестують у сильному камуфляжі, але зрозуміло, що її дизайн кардинально не зміниться. Єдина серйозна відмінність – трохи похиліша лінія даху. Але при цьому будуть також нові бампери, нова решітка радіатора, нові фари і задні ліхтарі.

Загалом оновлений Superb чимось схожий на Skoda Octavia поточного покоління. Певною мірою флагманська модель чеського автогіганта виглядає як більша Octavia.

У Мережі показали нову Skoda Superb у серійному кузові

У салоні з'явиться нова цифрова панель приладів, нова інформаційно-розважальна система з великим набором різноманітних функцій, нові системи допомоги водієві. Покупцям запропонують версії із двигунами внутрішнього згоряння, а також дві гібридні версії. Крім того, буде нова коробка передач із подвійним зчепленням.

Коли Skoda офіційно представить нову Skoda Superb - ще точно не відомо. Повідомляється лише, що її серійне виробництво у Братиславі (Словаччина) почнеться у 2023 році.

У Мережі показали нову Skoda Superb у серійному кузові

Раніше стало відомо, що Skoda почала випускати новий бюджетний седан.


Максимов Віталій, Тудей





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