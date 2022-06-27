Використання ременя безпеки в кілька разів знижує ризик смерті водія під час лобового зіткнення. За не використання ременя безпеки передбачається штраф. Однак, незважаючи на це, багато українців не користуються цією системою безпеки. Поліція розвінчала міфи про ремені безпеки.

Міф 1 – Ремінь безпеки заважає вибратися з автомобіля при ДТП

Насправді сучасні ремені безпеки знімають одним дотиком. Найбільшу загрозу дає удар, а не, наприклад, пожежа.

Міф 2 – На невеликій швидкості цю систему не можна використовувати

Навіть якщо швидкість невелика при прямому зіткненні водій без ременя безпеки має підвищений ризик смерті або травми.

Міф 3 – Пристебнутий дорослий може утримати дитину на руках

Це небезпечна помилка. На всіх людей у салоні машини за дорожньої аварії діє певна сила.

Міф 4 - Якщо їхати недовго, то ремені безпеки не обов'язкові

Ще одна небезпечна помилка, яка може коштувати життя. Справа в тому, що 75% випадків смерті водіїв трапляються на відстані до 40 км від їхнього будинку.

Міф 5 – Заднім пасажирам можна не пристібатися

Це дуже небезпечна помилка. У разі ДТП може постраждати в цьому випадку навіть водій (якщо, наприклад, на нього обрушиться задній пасажир).

Міф 6 – Якщо в автомобілі є системи безпеки, то ремені безпеки не потрібні

Почнемо з того, що подушка безпеки розроблялася для роботи разом із ременем безпеки. Ці системи добре додають одна одну.

Міф 7 – Ремінь безпеки при ДТП може травмувати людину

Так, можливість не дуже серйозних травм існує при ДТП. Але це нічого в порівнянні з травмами, які можуть бути, якщо не пристебнутись ременем безпеки.

Раніше стало відомо, що Україна під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими.