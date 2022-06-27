Експерт розповів, скільки бензину та дизелю потрібно Україні щодня

Для того щоб в Україні не було дефіциту палива, потрібно щодня ввозити 25-27 тис. тонн бензину та дизельного палива. Таку заяву зробив голова WOG Holding BV Андрій Пивоварський.

Він наголосив, що зараз щодня на територію нашої країни ввозять 15 тис. тонн палива. Спостерігається тенденція до збільшення ввезення бензину та ДП. Причому ситуація з дизелем краща, ніж із бензином.

Експерт прогнозує, що якщо нічого не завадить, то ситуація з ДП стабілізується у липні. А ось з бензином справа гірша. Чому? Тому що у Євросоюзі спостерігається дефіцит бензину "А-95". Втім, поступово і його постачання зростає.

Якщо раніше паливо ввозили в Україну через морські порти і залізницею, то тепер постачання йдуть здебільшого бензовозами. Раніше деякі експерти говорили, що постачання бензовозами навряд чи зможуть задовольнити весь попит на пальне, тож перевізники мають підключати залізницю.

Нагадаємо, дефіцит палива в Україні утворився наприкінці квітня, коли російські окупанти посилили обстріли нафтобаз, НПЗ та залізничної інфраструктури. Окупанти досі завдають ракетних ударів по нафтобазам і НПЗ.

Раніше повідомлялося, що в Україні б/в автомобілі подорожчають на 30%.