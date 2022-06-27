П'яний водій збив 11-річну українку: подробиці трагедії

На Волині Volkswagen на смерть збив 11-річну дівчинку. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Минулої суботи близько 23:00 години на вулиці Шевченка у смт Шацьк 36-річний водій автомобіля «Volkswagen Tiguan» здійснив наїзд на 11-річну дівчину. Дитина від отриманих травм загинула.

На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області та всі необхідні служби.

За результатами медичного огляду встановлено, що водій автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному злочині, передбаченому ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.