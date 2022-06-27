П'яний водій збив 11-річну українку: подробиці трагедії

швидка допомога

На Волині Volkswagen на смерть збив 11-річну дівчинку. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Минулої суботи близько 23:00 години на вулиці Шевченка у смт Шацьк 36-річний водій автомобіля «Volkswagen Tiguan» здійснив наїзд на 11-річну дівчину. Дитина від отриманих травм загинула.

Бача, Макарів, поліція, братська могила, тіла

На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області та всі необхідні служби.

За результатами медичного огляду встановлено, що водій автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному злочині, передбаченому ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

поліція, машина поліції


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Новий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовераНовий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовера
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Renault Duster отримав нову спеціальну версіюRenault Duster отримав нову спеціальну версію
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
Блок рекламы


Похожие новости
Життя юних українців обірвалися в Польщі: подробиці трагедіїЖиття юних українців обірвалися в Польщі: подробиці трагедії
П'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафувалиП'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафували
Патрульні збили жінку-пішохода в Одесі: всі подробиціПатрульні збили жінку-пішохода в Одесі: всі подробиці
Водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грнВодій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грн
Військове авто з боєпрпасами потрапило у ДТП: почалися вибухи, перші подробиціВійськове авто з боєпрпасами потрапило у ДТП: почалися вибухи, перші подробиці
В авиакатастрофе разбившегося под Иркутском белорусского Ан-12 погибли двое украинцев
П’яного українця спіймали за кермом з водійським посвідченням мерця: який штраф він отримав
В Україні водій приховав номери авто від радара TruCam: який штраф йому загрожує
У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”
В Одесі водій Daewoo Lanos в’їхав у дорожній знак і побив двох патрульних
Последние новости
Подгружаем последние новости