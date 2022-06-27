У Європі з'явиться доступний електромобіль Sportequipe S1

Італійська компанія DR Automobiles представила п'ять нових моделей своєї нової спортивної лінійки Sportequipe, які розроблені разом із китайським концерном Chery. Серед цих новинок є доступний електромобіль Sportequipe S1.

Sportequipe S1 – це компактний міський електромобіль. Він збудований на базі Chery EQ1. Його довжина складає лише 3,2 метри.

Цей електрокар оснащується літій-іонною батареєю на 31 кВт/год та електромотором потужністю 61 к.с. і 150 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 120 км/год. Запас ходу – 250 км. Потрібно відзначити, що батарею можна зарядити до 80% лише за 30 хвилин.

У стандартній комплектації Sportequipe S1 отримає кондиціонер, інформаційно-розважальну систему із сенсорним дисплеєм, легкосплавні колісні диски та інше обладнання.

Очікується, що такий електромобіль у Європі коштуватиме близько 20 000 євро. Але поки що не відомо, чи входять до цієї цифри державні знижки, які пропонуються для електрокарів (якщо не входять, то тоді його ціна буде насправді на кілька тисяч євро менша). Його головними конкурентами стануть Dacia Spring, FIAT 500, Renault Twingo E-TECH Electric, а також Volkswagen e-up.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні продають електромобіль за 7000 доларів.