Ціни на паливо в Україні - які ціни і чого чекати далі

Через дефіцит пального на внутрішньому ринку та ще низку факторів в Україні останні три місяці ціни на пальне постійно підвищувалися. З 24 березня по 24 червня найбільше подорожчало дизельне паливо, а найменше – бензин А-92. Аналітики прогнозують, що високі ціни на пальне будуть і 2023 року, але вже з другого півріччя тиск знизиться.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на Finance.ua.

Так, за період з 24 березня по 24 червня ціна палива на АЗС змінювалася таким чином:

бензин А-92 коштував 32,94 гривні за літр, на 24 червня це вже 49,67 гривні за літр (+16,73 гривні);

дизельне пальне тоді – 36,54 гривні за літр, зараз – 56,41 гривні за літр (+19,67 гривні);

автогаз тоді — 24,15 гривні за літр, зараз — 41,90 гривні за літр (+17,75 гривні).

Секретар РНБО Олексій Данилов уже повідомляв, що довоєнних цін на заправках не буде. Водночас аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie прогнозують, що тенденція подорожчання палива у світі залишиться і наступного року, але в другій половині 2023 року тиск уже знизиться.

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що ціни на пальне тепер будуть європейськими, тобто приблизно 1,5 євро за літр — майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Варто зазначити, що з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на «звичайне» дизельне паливо – 29,09 гривні за літр. Це пов’язано із призначенням 14 червня Міністерством економіки України середньої вартості для літра бензину 25,82 гривні та дизельного палива у розмірі 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації палива у роздріб у другій декаді червня.