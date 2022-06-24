Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3

Фотошпигуни помітили під час дорожніх випробувань BMW X3 нового покоління. Це вже четверте покоління популярного компактного баварського кросовера, який випускає BMW.

Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3

Поки що важко сказати, як зміниться дизайн BMW X3, оскільки цю новинку тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Загалом його форми, здається, не змінилися. Можливо, він трохи збільшиться у довжині. Якщо це не зоровий обман, викликаний камуфляжем.

Судячи з усього, у цього компактного кросовера трохи збільшиться решітка радіатора, будуть нові фари і задні ліхтарі. Зверніть увагу на чотири патрубки вихлопної труби. Це свідчить про те, що перед нами модель M40i.

Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3

Які зміни відбулися в салоні – поки що не відомо. Не здивуємося, якщо там буде віртуальна панель приладів, як у BMW iX, а також інші новітні технології. Думаємо, покупцям запропонують гібридні версії та, можливо, версію з електричною силовою установкою.

Коли BMW офіційно представить BMW X3 четвертого покоління? Достеменно не відомо. За чутками, це відбудеться у 2023 чи 2024 році.

Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 кросоверів, які можна купувати навіть із великим пробігом, такі вони надійні.


Максимов Віталій, Тудей





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