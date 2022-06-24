В Україні очікується революція у сфері ввезення євроблях

Україну незабаром чекає справжня революція у сфері ввезення автомобілів на іноземних номерах. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

На думку експертів Інституту досліджень авторинку у майбутньої революції у сфері ввезення євроблях є дві складові.

Перша – розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації у мобільному додатку "Дія". Для розмитнення потрібно буде ввести у додатку VIN-код, а система покаже скільки потрібно заплатити. Після оплати реєстрація машини теж відбуватиметься у додатку "Дія". Очікується, що це нововведення почне працювати вже найближчим часом.

Друга складова – "митний безвіз" з Євросоюзом. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №7420, який передбачає приєднання України до режиму загального транзиту (NCTS) та обмін інформацією з митницями країн Євросоюзу.

При оформленні експортної декларації, наприклад, у Польщі, в Україні більше не потрібно буде нічого додатково оформляти.

Що це конкретно означає? Стане неможливо проїжджати кордон ЄС з одним комплектом документів, а ввозити автомобіль в Україну за іншими документами, з меншою ринковою вартістю.

Законопроект №7420 підтримав вже податковий парламентський комітет. Невдовзі його винесуть на обговорення народних депутатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада скасувала безкоштовне розмитнення євроблях в Україні.