В Україні очікується революція у сфері ввезення євроблях

Україну незабаром чекає справжня революція у сфері ввезення автомобілів на іноземних номерах. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

В Україні очікується революція у сфері ввезення євроблях

На думку експертів Інституту досліджень авторинку у майбутньої революції у сфері ввезення євроблях є дві складові.

Перша – розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації у мобільному додатку "Дія". Для розмитнення потрібно буде ввести у додатку VIN-код, а система покаже скільки потрібно заплатити. Після оплати реєстрація машини теж відбуватиметься у додатку "Дія". Очікується, що це нововведення почне працювати вже найближчим часом.

Друга складова – "митний безвіз" з Євросоюзом. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №7420, який передбачає приєднання України до режиму загального транзиту (NCTS) та обмін інформацією з митницями країн Євросоюзу.

В Україні очікується революція у сфері ввезення євроблях

При оформленні експортної декларації, наприклад, у Польщі, в Україні більше не потрібно буде нічого додатково оформляти.

Що це конкретно означає? Стане неможливо проїжджати кордон ЄС з одним комплектом документів, а ввозити автомобіль в Україну за іншими документами, з меншою ринковою вартістю.

Законопроект №7420 підтримав вже податковий парламентський комітет. Невдовзі його винесуть на обговорення народних депутатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада скасувала безкоштовне розмитнення євроблях в Україні.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Нова формула вартості розмитнення авто: автомобілісти знайшли головну ваду нововведенняНова формула вартості розмитнення авто: автомобілісти знайшли головну ваду нововведення
Ціни на пальне в Україні: стало відомо, якими вони будутьЦіни на пальне в Україні: стало відомо, якими вони будуть
Депутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євробляхДепутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євроблях
На всю Украину было два таких: Дмитрий Комаров решил продать редкий спортивный автомобильНа всю Украину было два таких: Дмитрий Комаров решил продать редкий спортивный автомобиль
Хорошие новости для владельцев авто с ГБОХорошие новости для владельцев авто с ГБО
Блок рекламы


Похожие новости
На українських дорогах знову з'являться нерозмитнені євробляхиНа українських дорогах знову з'являться нерозмитнені євробляхи
Стало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціноюСтало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціною
В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалимиВ Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими
Не встигли розмитнити євробляху: що очікувати українцям з 1 липняНе встигли розмитнити євробляху: що очікувати українцям з 1 липня
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
Б/в автомобілі в Україні подорожчають на 20-30%
В Україні продають електромобіль за 7000 доларівВ Україні продають електромобіль за 7000 доларів
Водіїв попередили про появу в Україні нових шахраївВодіїв попередили про появу в Україні нових шахраїв
В Україні знизиться вартість електромобілівВ Україні знизиться вартість електромобілів
Нелегальні АЗС в Україні не щезли навіть в умовах відсутності пального: прокуратуру цікавить якість, а не звідки воно взялосяНелегальні АЗС в Україні не щезли навіть в умовах відсутності пального: прокуратуру цікавить якість, а не звідки воно взялося
Последние новости
Подгружаем последние новости