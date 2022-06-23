Українські АЗС переоцінили всі види палива: яка тепер їхня вартість

Мережі змінили вартість бензину, дизеля та автогазу.

Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС є вже звичним явищем. Звідти й підвищення вартості. Утім, протягом останніх днів ситуація почала дещо покращуватися.

Про зміни в цінах на пальне повідомляє ТСН з посиланням на Auto.RIA.

Варто зазначити, що в таблиці представлені усереднені ціни заправок по всій Україні, які можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

© auto.ria.com

© auto.ria.com

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.





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