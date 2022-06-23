Суд пояснив, коли штраф водію за порушення ПДР є незаконним

Правоохоронці повинні дотримуватись встановленого порядку розгляду справ, інакше їхні дії визнають незаконними. У Києві суд скасував штраф водію за порушення правил дорожнього руху, оскільки інспектор поліції не роз'яснив йому його права. Такого рішення у справі №760/402/21 дійшов Солом'янський районний суд Києва.

У столиці інспектор поліції зупинив автомобіль Audi A4 та оштрафував його водія за порушення правил дорожнього руху. Проте автомобіліст оскаржив штраф в суді.

У своїй заяві водій стверджував, що правоохоронець не роз'яснив йому його права як особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Згідно з чинним українським законодавством, співробітник поліції, який підозрює порушення ПДР, має представитися, пояснити, яка справа розглядатиметься і хто притягається до відповідальності, а потім роз'яснити всім учасникам справи їхні права та обов'язки.

Суд дійшов висновку, що поліцейський не роз'яснив водієві його права та обов'язки (поліція не надала відповідних доказів). В результаті суд скасував цей штраф.

Тим часом, раніше стало відомо про появу в Україні нового способу обману водіїв.