В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими

В Україні з січня по травень 2022 року сталося 5407 дорожніх аварій із загиблими та/або травмованими, що майже на 34% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику оприлюднив перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими

Він зазначив, що зниження кількості ДТП на українських дорогах сталося з кількох причин, у тому числі через зниження інтенсивності дорожнього руху. Але з'явилися нові фактори, що впливають на тяжкі ДТП – поява на дорогах блокпостів та відсутність деяких дорожніх знаків.

Найчастіше важкі ДТП (із загиблими та травмованими) у нашій країні відбуваються через перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування, правил проїзду перехресть та пішохідних переходів, недотримання дистанції. Також важкі дорожні аварії часто трапляються з вини п'яних водіїв.

В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими

Слід зазначити, що під час воєнного стану побільшало ДТП, які трапляються через те, що водії перевищують дозволену швидкість. Саме тому у травні знову включили систему автофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі працюють 129 камер автофіксації у 20 містах та 10 областях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 000 гривень.


Максимов Віталій, Тудей





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