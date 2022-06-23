Не встигли розмитнити євробляху: що очікувати українцям з 1 липня

Якщо українці не встигли безкоштовно розмитнити автомобілі на іноземних номерах до 1 липня 2022 року, то з 1 липня їм доведеться платити за це. Таку заяву зробив народний депутат Роберт Горват.

На пунктах пропуску на західному кордоні й досі спостерігаються черги з автомобілів на іноземній реєстрації, які хочуть ввезти до України до закінчення дії періоду безкоштовного розмитнення. Нагадаємо, з 1 липня 2022 року українцям за розмитнення автомобілів знову доведеться платити. Чимало українців замовили собі євробляхи, але їх ще не встигли ввезти до України.

За словами Горвата, якщо автомобілі не встигли ввезти до 1 липня, то з 1 липня їх потрібно буде розмитнювати за новими правилами. Саме 1 липня набуде чинності новий відповідний закон.

Нагадаємо, безкоштовно розмитнювати автомобілі на іноземних номерах дозволили у першій половині квітня. Ця пільга мала діяти до кінця війни з російськими окупантами. Однак Кабмін вирішив, що на безкоштовне розмитнення вистачить і трьох місяців, і вніс до Верховної Ради проект закону про відміну 0% розмитнення. Народні депутати затвердили цей законопроект.

Нагадаємо, раніше експерт розповів про гібридне державне регулювання цін на пальне в Україні.