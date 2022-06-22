Експерт розповів про гібридне держрегулювання цін на пальне

Державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо, яке в Україні тимчасово скасували у травні 2022 року, у будь-яких випадках призводитиме до дефіциту палива. Такої думки дотримується директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт розповів про гібридне держрегулювання цін на пальне

За його словами, дефіцит палива в Україні має кілька причин. Серед них – проблеми із логістикою з Європи, а також так зване гібридне регулювання цін на пальне.

У травні Кабмін скасував державне регулювання цін на пальне, розраховуючи на ліквідацію його дефіциту. Натомість, великі оператори паливного ринку пообіцяли, що вони не будуть продавати бензин дорожче, ніж 52 грн за літр, а дизельне паливо – 58 грн за літр. Омельченко назвав таку схему гібридним регулюванням. За такої ситуації українцям доводиться платити дорожче за бензин. Також втрачає гроші державний бюджет. У виграші – оператори роздрібного паливного ринку.

Експерт розповів про гібридне держрегулювання цін на пальне

Омельченко підкреслив, що в Україні продовжуються продажі бензину поза прозорими умовами. Його можна купити на сайті OLX через систему талонів та чеків, а можна і без платіжних документів взагалі за готівку. Щоправда, дорожче ніж 52 грн за літр.

Тим часом, міністр інфраструктури Олександр Кубраков раніше заявив, що дефіцит бензину та дизельного палива в Україні зникне до осені поточного року.


Максимов Віталій, Тудей





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