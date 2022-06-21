Водіїв попередили про появу в Україні нових шахраїв

В Україні шахраї, користуючись дефіцитом палива під час воєнного стану, вигадують нові злочинні схеми, аби обманювати довірливих водіїв та привласнювати собі їхні гроші. Про одну з таких нових шахрайських схем розповіла мережа АЗС ОККО.

Зокрема, в Мережі з'явився новий шахрайський сайт нібито із продажу бензину та дизельного палива.

Зловмисники пропонують водіям купити паливні картки, талони та електронні паливні талони. При цьому шахраї стверджують, що ці картки та талони нібито відображатимуться у мобільних додатках відомих українських мереж АЗС, зокрема мережі ОККО.

Щоб розсіяти всі сумніви водіїв, шахраї навіть пропонують їм укласти договір із зареєстрованою юридичною особою. З боку шахраїв це хитрий хід, однак треба врахувати, що такий документ жодної законної сили не має.

Таким чином, потрібно отримувати інформацію лише з офіційних сайтів мереж АЗС. І, звичайно, не можна переказувати гроші ні на карти невідомих фізичних осіб, ні на карти неперевірених юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні шахраї вигадали нову схему при продажі автомобілів.