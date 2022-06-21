Менш 10 000 євро: китайці продають найдешевший мінівен

Китайська компанія Wuling, утворена концернами SAIC і General Motors, почала продавати в Китаї один із найдешевших семимісних мінівенів у світі. Його ціна становить лише від 9 766 євро.

Wuling Jia Chen – це компактний мінівен. Його довжина становить 4,78 м. Він відрізняється компонуванням салону 2+2+3. Простір для ніг пасажирів середнього та останнього ряду складає 800 мм. Висота заднього сидіння – 322 мм, а простір для плечей – 1382 мм. Задні сидіння можна скласти або опустити вперед і тоді максимальний об'єм вантажного відсіку досягне 1 177 літрів.

Під капотом знаходиться 1,5 л двигун з турбонаддувом потужністю 147 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою коробкою передач CVT. Витрата палива – 7,2 л на 100 км шляху.

Вже в базовій комплектації є 4 подушки безпеки та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей. При цьому в базовій комплектації цей мінівен коштує 9 766 євро, а в топової комплектації - 14 181 євро.

Слід зазначити, що Wuling Jia Chen буде глобальною моделлю, тобто компанія Wuling планує його продавати у різних країнах світу. А ось чи з'явиться він в Україні – поки що не відомо.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться державна мережа зарядних станцій для електромобілів.