Шпигуни вперше показали оновлену Skoda Octavia

Компанія Skoda почала дорожні тести оновленої Skoda Octavia. Фотошпигуни помітили цю новинку під час тестів у Австрії.

Шпигуни вперше показали оновлену Skoda Octavia

Чеський автогігант тестує оновлену Octavia відразу у двох варіантах кузова – ліфтбек та універсал. Камуфляж приховує передню та задню частини. На жаль, нам поки що не дуже зрозуміло, які зміни відбулися у дизайні цього популярного чеського автомобіля. Принаймні, на наш погляд, оновлена Skoda Octavia дуже схожа на ту, яку зараз продають чеські дилери.

У ліфтбека такі ж гальмівні супорти, як у версії RS, але 18-дюймові колісні диски Perseus відносяться до іншої комплектації. У універсала колісні диски меньші, а колір капота чомусь інший.

Шпигуни вперше показали оновлену Skoda Octavia

Які зміни відбулися в салоні та чи запропонують покупцям електричну версію – ще не відомо. Електрична версія у Octavia четвертого покоління навряд чи буде. А ось у моделі п'ятого покоління, найімовірніше, з'явиться повністю електрична версія.

Коли Skoda почне продавати оновлену Octavia – не повідомляється. Навряд чи це станеться найближчим часом.

Шпигуни вперше показали оновлену Skoda Octavia

В Україні зараз ліфтбек Skoda Octavia коштує від 765 243 гривень, а універсал – 791 630 гривень. Вони оснащуються 1,4 л двигуном TSI потужністю 150 к.с. Коробка передач – 8-ступінчаста автоматична.

Шпигуни вперше показали оновлену Skoda Octavia

Нагадаємо, раніше блогер розібрав Skoda Octavia та показав, що у неї всередині.


Максимов Віталій, Тудей





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