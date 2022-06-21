В Україні знизиться вартість електромобілів

Українці незабаром стануть менше платити за електромобілі. Верховна Рада схвалила урядовий законопроект №7418, який скасовує один із раніше обов'язкових зборів при купівлі електрокарів, свідчать дані сайту українського парламенту.

В Україні знизиться вартість електромобілів

Зокрема, цей закон скасовує збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації електромобілів.

Нагадаємо, зараз розмір збору до ПФ при першій реєстрації автомобілів становить від 3 до 5% від їхньої вартості. Так, 3% у ПФ платять, якщо машина коштує не більше ніж 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а 5% - якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, саме стільки грошей українці тепер заощаджуватимуть при покупці автомобілів з електричною силовою установкою. Найближчим часом цей закон підпише президент Володимир Зеленський. Після опублікування в державних ЗМІ він набуде чинності.

В Україні знизиться вартість електромобілів

Тим часом, в Україні, яка зіткнулася з дефіцитом бензину та дизельного палива, фіксують збільшення інтересу до електромобілів. Щоправда, їх, як і раніше, не дуже активно купують. Так, за два місяці українці безкоштовно розмитнили трохи більше ніж 700 електрокарів.

Раніше стало відомо, що Енергоатом планує створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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