Безкоштовне розмитнення скасовується: Рада прийняла важливий закон, що зміниться вже з 1 липня

Безкоштовне розмитнення скасовується: Рада прийняла важливий закон, що зміниться вже з 1 липня

Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари.

Відповідний урядовий законопроект 7418 підтримали одразу у двох читаннях, пише Politeka.net.

"За" - 234 голоси. Рішення набуде чинності вже з 1 липня.

Додамо, раніше повідомлялось, що Верховна Рада планує повернути оподаткування за розмитнення автомобілів.

Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано: для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи; для підприємств, що не сплачують ввізне мито; для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

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Наголошується, що внаслідок звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн. Усього з початку війни в Україну ввезено понад 119 тисяч автомобілів.

кордон України

Нагадаємо, з початку квітня цього року в Україні діє закон, згідно з яким українці звільняються від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного збору за автомобілі, що ввозяться з-за кордону.


Катерина Петренко, politeka.net





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