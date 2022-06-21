Українець переобладнав автомобіль на дрова

На фоні дефіциту бензину та дизельного палива деякі українці активно шукають альтернативні види палива. Одним з таких альтернативних видів палива можуть бути дрова. Такої думки дотримується мешканець Сумської області Сергій Потапенко.

Дуже економно: українець переобладнав авто для поїздок на дровах

Він установив на свій автомобіль спеціальну установку. Тепер машина може їздити не лише на бензині, а й на дровах. У разі потреби установку можна зняти приблизно за 20 хвилин.

Автомобіль може рухатися через 15 хвилин після того, як в установці запалюються дрова. Але якщо потрібно їхати терміново, тоді водій переходить на бензин. Під час руху можна знову перейти на дрова і в такий спосіб заощаджувати бензин.

Дуже економно: українець переобладнав авто для поїздок на дровах

До речі, щодо економії. Потапенко каже, що за 2 місяці він на паливі завдяки використанню дров заощадив 4000 гривень.

Дальність поїздки на дровах залежить від виду дерева. Так, на тополі автомобіль проїжджає близько 60 км, а на березі чи дубі – близько 100 км. Тобто чим твердіше дерево, тим більша дальність поїздки.

Це вже не перший випадок, коли в Україні автомобілі переобладнують для поїздок на дровах. Раніше ми повідомили, що з'явилася "Волга", яка працює на дровах.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Военные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фотоВоенные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фото
Ціни на пальне в Україні: стало відомо, якими вони будутьЦіни на пальне в Україні: стало відомо, якими вони будуть
Нова формула вартості розмитнення авто: автомобілісти знайшли головну ваду нововведенняНова формула вартості розмитнення авто: автомобілісти знайшли головну ваду нововведення
Депутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євробляхДепутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євроблях
На всю Украину было два таких: Дмитрий Комаров решил продать редкий спортивный автомобильНа всю Украину было два таких: Дмитрий Комаров решил продать редкий спортивный автомобиль
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві відновлять автомобільний рух ще на двох мостахУ Києві відновлять автомобільний рух ще на двох мостах
В Україні перекриють автомобільну трасу національного значення: терміни і схема об'їздуВ Україні перекриють автомобільну трасу національного значення: терміни і схема об'їзду
Як працюють автомобільні дилерські центри під час війни в УкраїніЯк працюють автомобільні дилерські центри під час війни в Україні
ТОП-5 автомобільних марок, якими зовсім незадоволені їх власникиТОП-5 автомобільних марок, якими зовсім незадоволені їх власники
Украинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровахУкраинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровах
В Україні помітили унікальний шестиколісний автомобіль
В Україні почало дешевшати автомобільне пальне: скільки коштує заправитись
Українцям назвали найнадійніші автомобільні марки з Китаю
Українець побудував кабріолет зі старих холодильників: що з цього вийшло
В Україні створили новий потужний автомобіль
Последние новости
Подгружаем последние новости