Українець переобладнав автомобіль на дрова

На фоні дефіциту бензину та дизельного палива деякі українці активно шукають альтернативні види палива. Одним з таких альтернативних видів палива можуть бути дрова. Такої думки дотримується мешканець Сумської області Сергій Потапенко.

Він установив на свій автомобіль спеціальну установку. Тепер машина може їздити не лише на бензині, а й на дровах. У разі потреби установку можна зняти приблизно за 20 хвилин.

Автомобіль може рухатися через 15 хвилин після того, як в установці запалюються дрова. Але якщо потрібно їхати терміново, тоді водій переходить на бензин. Під час руху можна знову перейти на дрова і в такий спосіб заощаджувати бензин.

До речі, щодо економії. Потапенко каже, що за 2 місяці він на паливі завдяки використанню дров заощадив 4000 гривень.

Дальність поїздки на дровах залежить від виду дерева. Так, на тополі автомобіль проїжджає близько 60 км, а на березі чи дубі – близько 100 км. Тобто чим твердіше дерево, тим більша дальність поїздки.

Це вже не перший випадок, коли в Україні автомобілі переобладнують для поїздок на дровах. Раніше ми повідомили, що з'явилася "Волга", яка працює на дровах.