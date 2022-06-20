"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів: новий розклад

"Укрзалізниця" змінила маршрути руху деяких поїздів після того, як з рейс зійшли два вантажні вагони на перегоні Райгород-Кам'янка на Черкащині. Аварія сталася у неділю, 19 червня.

“Укрзалізниця“ змінила маршрути деяких поїздів: пасажирів попередили про затримки рейсів

Зокрема, маршрут руху змінили поїзди №731 Дніпро – Київ, №41 Дніпро – Львів та №790/792 Київ – Кременчук – Кропивницький.

За даними УЗ, ці потяги тимчасово курсуватимуть через станцію "Помічна" замість станції "Кам'янка". Час прибуття цих рейсів 20 червня зрушить на 5 годин вперед.

“Укрзалізниця“ змінила маршрути деяких поїздів: пасажирів попередили про затримки рейсів
Приміські поїзди також ходитимуть із затримкою. Зміни торкнуться поїзда №6505 Знам'янка-Шевченка, який сьогодні йтиме до станції Кам'янка. Потяг №6508 Квітково-Знам'янка курсуватиме у сполученні Квітково-Шевченка та Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12. Потяг №6507 Знам'янка – Цвіткове розділять на дві частини. Знам'янка – Косарі вирушить о 17:12, Шевченко – Цвіткове о 20:30.

Як відомо, на 20 червня "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг із Покровська до Львова. Відправлення заплановане на 16.30. Потяг курсуватиме через Дніпро. Час відправки може бути змінено.

Нагадаємо, 11 червня " Укрзалізниця" запустила два нові поїзди до Польщі, які курсуватимуть щодня, доки потік пасажирів буде високий.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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