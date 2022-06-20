"Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів: новий розклад
"Укрзалізниця" змінила маршрути руху деяких поїздів після того, як з рейс зійшли два вантажні вагони на перегоні Райгород-Кам'янка на Черкащині. Аварія сталася у неділю, 19 червня.
Зокрема, маршрут руху змінили поїзди №731 Дніпро – Київ, №41 Дніпро – Львів та №790/792 Київ – Кременчук – Кропивницький.
За даними УЗ, ці потяги тимчасово курсуватимуть через станцію "Помічна" замість станції "Кам'янка". Час прибуття цих рейсів 20 червня зрушить на 5 годин вперед.
Як відомо, на 20 червня "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг із Покровська до Львова. Відправлення заплановане на 16.30. Потяг курсуватиме через Дніпро. Час відправки може бути змінено.
Нагадаємо, 11 червня " Укрзалізниця" запустила два нові поїзди до Польщі, які курсуватимуть щодня, доки потік пасажирів буде високий.