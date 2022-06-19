Коли поліцейські не мають права вимагати у водія поліс – відповідь суду

Інспектор поліції не повинен вимагати пред'явлення водієм страхового полісу, якщо не доведено ДТП. Правоохоронці просто не мають такого права, свідчить рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) у справі №202/4473/20.

У 2020 році в Дніпрі поліцейський оштрафував на 425 гривень водія автомобіля Ford Scorpio за те, що той не пред'явив йому поліс обов'язкового страхування. Водій не мав такого поліса, що підтверджувалося відповідною базою даних.

При цьому поліцейський стверджував, що водій нібито не ввімкнув покажчик повороту і не був пристебнутий ременем безпеки, мотивуючи цим зупинку автомобіля. Водій заперечував порушення правил дорожнього руху і просив надати докази.

Водій оскаржив штраф у суді. Зрештою, справа потрапила до апеляційного суду.

Колегія суддів, вивчивши матеріали справи, штраф скасувала. Виявляється, згідно з чинним законодавством, поліцейські не мають права вимагати пред'явити страховий поліс, якщо у них немає доказів, що водій порушив правил дорожнього руху.

Таким чином, водій відстояв свою думку. Щоправда, на це у нього пішло багато часу і, мабуть, багато грошей та нервів.

Раніше стало відомо, що у Києві керівник гуманітарної організації продавав автомобілі з гуманітарної допомоги для ЗСУ.