Ціни на пальне в Україні: стало відомо, якими вони будуть

Дефіцит пального в Україні поступово буде подолано. Але ціни на пальне залишаться високими. До колишніх значень вони не повернуться.

Українців попередили, якими будуть ціни на пальне

Такий невтішний прогноз щодо цін на паливному ринку озвучив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Думаю, це питання, швидше, економічне, ніж технологічне. Гадаю, через певний проміжок часу воно буде вирішено", - повідомив Данилов.

Поступове насичення ринку паливом вже розпочалося. Тому дефіцит буде подолано, це однозначно. Проте очікувати на суттєве зниження цін на паливо українцям не варто. Потрібно бути готовими до того, що вони залишатимуться високими.

Українців попередили, якими будуть ціни на пальне

"Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?" – зауважив Данилов.

Високі ціни на пальне – проблема загальносвітова. Згідно з прогнозом консалтингової компанії Wood Mackenzie, вони зберігатимуться на високому рівні, принаймні, до другої половини 2023 року, тобто ще, як мінімум, рік. З другої половини наступного року ціни можуть почати знижуватись на тлі запуску кількох великих нафтопереробних підприємств.

А поки що цього року Україна ще навіть не підійшла до сезону пікового споживання палива. Він настане у серпні-вересні. Тоді ціни на ринку пального знову можуть підскочити.

Нагадаємо, можна заощадити чимало палива, якщо дотримуватися кількох нехитрих правил. Українським водіям дали поради, що можна зробити, щоби заощадити частину пального.


Марченко Любов, Тудей





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