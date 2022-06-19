Допомога у вивезенні українського зерна стала для Румунії логістичним викликом епічних масштабів

Налагодження вивезення українського зерна через Румунію – це завдання, яке не має швидкого вирішення. Це випливає з інтерв'ю гендиректора румунського чорноморського порту Констанца Флоріна Гойдеа німецькому інформагентству dpa, опублікованому в суботу.

Раніше президент Румунії Клаус Йоханніс назвав проблему експорту українського зерна через його країну "логістичним викликом епічних масштабів".

За словами Флоріна Гойдеа, понад 80% українського зерна, що надходить до порту Констанца, привозять малі вантажні кораблі через Дунай, який є природним кордоном між Україною та Румунією.

Річкові вантажні судна повинні йти вгору Дунаєм з українських дунайських портів Рені та Ізмаїла - спочатку по звивистому Кілійському рукаву до порту Чернаводе, а звідти - каналом Дунай - Чорне море до Констанци, пояснює Гойдеа. Від Ізмаїла це загалом 320 кілометрів.

Для вантажних автомобілів цей шлях ще важчий. Через формальності вантажні машини з України іноді простоюють на кордоні тижнем. Тим часом через те, що до Констанци з України щодня прибувають по 20-25 вантажівок із зерном, у порту виникає тиснява, нарікає Гойдеа.

У той же час під'їзд до порту залізницею зараз заблокований, оскільки румунське державне залізничне підприємство CFR припаркувало на портовому вокзалі 700 вагонів, що вийшли з експлуатації. Половину з них зараз уже звідти забрали. За словами заступника прем'єра Румунії Соріна Гріндяну, на модернізацію залізничних колій біля порту вже виділено 200 млн леїв (у перерахунку: 40,8 млн євро).

За словами Гойдеа, уряд Румунії має проект з розширення і модернізації порту Констанца, проте поки що він знаходиться лише на стадії перевірки. Передбачається, що в рамках цього проекту кількість причалів у порту буде збільшено з нинішніх 140 до 157, а портовий басейн буде поглиблений так, щоб туди могли заходити більші вантажні судна.