Топливо снова дорожает: свежие цены на бензин и дизель в Украине

По состоянию на утро пятницы, 17 июня, в Украине снова слегка подскочила средняя стоимость топлива по сравнению с предыдущими сутками. В основном изменились показатели бензина (А-95) и автомобильного газа.

Как сообщает «Телеграф» со ссылкой на данные «Авто-РИА», за один литр А-95+ попросят заплатить 52,29 грн. Обычный «девяносто пятый» обойдется немного дешевле — по 50,29 грн/литр.

Стоит отметить, что динамику роста стоимости некоторых видов топлива правильно отследить по этому сайту невозможно — в четверг им не удалось собрать данные насчет А-95+ и автомобильного газа.

Тем не менее на 17 июня сообщается о таких ценах: дизельное топливо — 56,59 грн/литр (-1 коп); газ — 41,74 грн/литр; А-92 — 51,50 грн/литр.

Подчеркнем, что хоть средняя стоимость дизтоплива и снизилась, однако различные заправки демонстрирую ценники, которые куда выше этой цифры. Детальнее — в инфографике ниже: