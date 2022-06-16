ТОП-15 найпопулярніших серед українців легкових авто з пробігом

Найпопулярнішим автомобілем з пробігом, з роком випуску від 2011 і «молодше» в Україні в червні став Renault Megane.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на дані AUTO.RIA.

Як пояснили експерти, основними факторами впливу на формування попиту та пропозиції зараз на українському авторинку є паливна криза, що все ще діє, і «нульове розмитнення».

Ці фактори можуть сформувати більш високий попит не тільки на електромобілі, але й на порівняно «свіжі» (за віком) легковики, з невеликого об’єму двигунами, «В», або «С» класу, щоб мати збалансовані витрати на обслуговування машини і не надто витрачатися на паливо.





Интересные новости
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
McLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкарMcLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкар
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
Блок рекламы


Похожие новости
Бесплатная растаможка евроблях продлится до конца июля - “АвтоЕвроСила“Бесплатная растаможка евроблях продлится до конца июля - “АвтоЕвроСила“
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 16 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 16 июня
Стоимость авто больше не будет браться в расчет при растаможке евроблях: детали законопроектов от КабминаСтоимость авто больше не будет браться в расчет при растаможке евроблях: детали законопроектов от Кабмина
Skoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фотоSkoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фото
Полиция отреагировала на слухи, что штрафы по камерам автофиксации не выносятсяПолиция отреагировала на слухи, что штрафы по камерам автофиксации не выносятся
Названы 15 самых популярных у украинцев легковых авто с пробегомНазваны 15 самых популярных у украинцев легковых авто с пробегом
В Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделейВ Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделей
АЗС України скорегували ціни на всі види палива: скільки зараз коштує заправити автоАЗС України скорегували ціни на всі види палива: скільки зараз коштує заправити авто
Полиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – судПолиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – суд
Рада отложила рассмотрение закона об отмене бесплатной растаможке автоРада отложила рассмотрение закона об отмене бесплатной растаможке авто
Последние новости
Подгружаем последние новости