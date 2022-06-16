ТОП-15 найпопулярніших серед українців легкових авто з пробігом

Найпопулярнішим автомобілем з пробігом, з роком випуску від 2011 і «молодше» в Україні в червні став Renault Megane.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на дані AUTO.RIA.

Як пояснили експерти, основними факторами впливу на формування попиту та пропозиції зараз на українському авторинку є паливна криза, що все ще діє, і «нульове розмитнення».

Ці фактори можуть сформувати більш високий попит не тільки на електромобілі, але й на порівняно «свіжі» (за віком) легковики, з невеликого об’єму двигунами, «В», або «С» класу, щоб мати збалансовані витрати на обслуговування машини і не надто витрачатися на паливо.