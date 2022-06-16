Ціни коливаються: скільки коштує бензин, дизель та газ в Україні

Ціни на дизельне пальне стартують переважно від 50-55 до 63 грн за літр, а газу – від 40 до 47 грн за літр. Вартість коливається залежно від областей України та мережі, в якій власники автомобілів хочуть заправитися пальним, повідомляють «Факти» .

Так, найдешевший бензин А-95 пропонують АЗС ОККО, WOG, Укрнафта, Shell, Mango, Укр-Петроль. На цих заправках також можна придбати газ за меншою вартістю.

Якщо ж оцінювати ціни на дизельне пальне за регіонами, то найдешевше у Миколаївській, Чернігівській та Полтавській областях, а найвища вартість у Донецькій, Одеській та Вінницькій областях.

Газ зазвичай коштує дешевше, ніж бензин та дизельне паливо. Станом на 15 червня, найменша вартість газу в Полтавській, Миколаївській та Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Харківській, Івано-Франківській, Волинській та Херсонській областях – переважно по 41,63-41,96 грн за літр.

Однак найдорожче газ коштує у Донецькій, Дніпропетровській, Львівській та Київській областях – від 43,22 грн до 45,99 грн за один літр.