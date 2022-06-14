Легенда возвращается: спустя 50 лет Ferrari появится на гонках в Ле-Мане

В 2023 году, ровно 50 лет спустя, Ferrari вернется к участию в гонках в Ле-Мане LMH (Le Mans Hypercar), снова соревнуясь в классе лучших прототипов.

Об этом сообщает Top Gear, информирует Апостроф .

В последний раз Ferrari выступала в высшем классе Ле-Мана в 1963 году, тогда она победила в классе Prototype 3000 с захватывающим дух 250 GTO.

На этот раз Ferrari будет использовать совершенно новый прототип гибридного гиперкара. Об этом рассказала глава Ferrari Competizioni GT Антонелло Колетта.

"Мы решили вернуться в LMH, потому что, когда Ferrari участвует в гонках, нужно делать всю машину. Мы определились с категорией, потому что таким образом мы делаем шасси, двигатель внутреннего сгорания, электроэнергию, коробку передач — все. Мы уверены, что гиперкар будет очень сильным. Наша мечта – победить", — рассказала она.

На опубликованном в Instagram тизере мало что можно понять о будущем гиперкаре Ferrari LMH-Class.