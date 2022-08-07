Nissan знімає з конвеєра легендарний Nissan Maxima

Компанія Nissan офіційно оголосила, що вона знімає з конвеєра седан Nissan Maxima, який випускають із 1981 року. Про це повідомляє Motor1.com.

Nissan знімає з конвеєра легендарний Nissan Maxima

Серійне виробництво Nissan Maxima поточного покоління припиниться в середині 2023 року. Наступника він не матиме.

У рамках плану Ambition 2030 компанія Nissan приділяє головну увагу електромобілям та передовим технологіям. Вона планує до 2030 року продавати велику кількість електромобілів. Вони мають зайняти 40% у продажах цього японського автогіганта.

Maxima - це легендарний автомобіль компанії Nissan. Його випускають із 1981 року. Особливою популярністю він користувався в 1990-і роки і на початку 2000-х років (моделі четвертого та п'ятого покоління, які мали традиційний стиль і двигун V6 з механічною коробкою передач).

Nissan знімає з конвеєра легендарний Nissan Maxima

З 2015 року покупцям пропонують Nissan Maxima восьмого покоління. Він оснащується двигуном потужністю 300 к.с., який працює разом із безступінчастою трансмісією (CVT).

Незважаючи на хороші характеристики продажі Maxima постійно знижується. Він не може конкурувати із кросоверами. Тому його знімуть із конвеєра.

Nissan знімає з конвеєра легендарний Nissan Maxima

Раніше стало відомо, що в Україні бензин та дизельне паливо можуть суттєво подорожчати.


Максимов Віталій, Тудей





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