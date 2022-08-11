У Києві "засвітилася" перша та єдина в країні Ferrari F8 Tributo: фото

У Києві сфотографували Ferrari F8 Tributo, яку пригнали на одну із столичних СТО.

Як пише ТопЖир, саме цей автомобіль вперше помітили в Україні в липні в Одесі.

Видання запевняє, що це перша і поки що єдина модель Ferrari F8 Tributo на території нашої країни.

Що стосується самого авто, то F8 Tributo є наступником моделі 488 GTB, яка вперше побачила світ кілька років тому на Женевському автосалоні.

Характеристики Ferrari F8 Tributo

  • 3,9-літровий V8 твін-турбо двигун
  • Потужність 720 л. с. і 770 Нм крутного моменту
  • Розгін до 100 км/год - 2,9 с, від 0 до 200 км/год - 7,8 с
  • Максимальна швидкість – 340 км/год

Щодо вартості автомобіля, то в базовій комплектації вона перевищує 300 тисяч євро, інформує Апостроф.

Хто є власником і як давно авто з'явилося в Україні – автори публікації не уточнюють.

Нагадаємо, що в Монако IT-шник з України проїхався на розкішному Mercedes-Maybaсh у супроводі охорони на Mercedes-Benz G-класу.


Максим Яценко, Апостроф





Интересные новости
У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408У Франції помітили новий кросовер Peugeot 408
Безкоштовні авіаквитки до Канади: як їх отримати, і що потрібно знатиБезкоштовні авіаквитки до Канади: як їх отримати, і що потрібно знати
Сил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фотоСил буде, як у танка: у США створили унікальний позашляховик, фото
Українські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБОУкраїнські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБО
"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину"Цього не повинно було статися": жінка в одну мить знищила цілу родину
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні різко зріс попит на електромобіліВ Україні різко зріс попит на електромобілі
Експерти попередили, що в Україні можуть подорожчати б/в автомобілі
За два тижні в Україні запустять перший залізничний маршрут з європейською шириною коліїЗа два тижні в Україні запустять перший залізничний маршрут з європейською шириною колії
Під Запоріжжям авто з дітьми "злетіло" з траси: фото серйозної смертельної ДТППід Запоріжжям авто з дітьми "злетіло" з траси: фото серйозної смертельної ДТП
У Києві затримали шахрая, який “продавав“ люксові автомобіліУ Києві затримали шахрая, який “продавав“ люксові автомобілі
ТОП-5 найбільш популярних в Україні євробляхТОП-5 найбільш популярних в Україні євроблях
"На повному ході врізався": автобус з українцями розбився на трасі, перші фото"На повному ході врізався": автобус з українцями розбився на трасі, перші фото
Які сімейні авто можна купити в Україні за $9-10 тисяч: названо моделі з "автоматом"Які сімейні авто можна купити в Україні за $9-10 тисяч: названо моделі з "автоматом"
Audi об'єднає A5 Sportback та седан A4 в одну модель? У мережі з'явилися цікаві фотоAudi об'єднає A5 Sportback та седан A4 в одну модель? У мережі з'явилися цікаві фото
У Києві тимчасово скасували плату за паркування автоУ Києві тимчасово скасували плату за паркування авто
Последние новости
Подгружаем последние новости