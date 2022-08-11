У Києві "засвітилася" перша та єдина в країні Ferrari F8 Tributo: фото

У Києві сфотографували Ferrari F8 Tributo, яку пригнали на одну із столичних СТО.

Як пише ТопЖир, саме цей автомобіль вперше помітили в Україні в липні в Одесі.

Видання запевняє, що це перша і поки що єдина модель Ferrari F8 Tributo на території нашої країни.

Що стосується самого авто, то F8 Tributo є наступником моделі 488 GTB, яка вперше побачила світ кілька років тому на Женевському автосалоні.

Характеристики Ferrari F8 Tributo



3,9-літровий V8 твін-турбо двигун

Потужність 720 л. с. і 770 Нм крутного моменту

Розгін до 100 км/год - 2,9 с, від 0 до 200 км/год - 7,8 с

Максимальна швидкість – 340 км/год

Щодо вартості автомобіля, то в базовій комплектації вона перевищує 300 тисяч євро, інформує Апостроф .

Хто є власником і як давно авто з'явилося в Україні – автори публікації не уточнюють.

Нагадаємо, що в Монако IT-шник з України проїхався на розкішному Mercedes-Maybaсh у супроводі охорони на Mercedes-Benz G-класу.