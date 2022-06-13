Скільки зараз коштують бензин, дизпаливо та газ: найвищі та найнижчі ціни на АЗС

Українські АЗС скорегували ціни на бензин та ДП в умовах дефіциту палива.

Про це свідчать дані з порталу AutoRia, повідомляє «Апостроф».

Станом на 12 червня, середня вартість літру бензину марки А95 коштує 50,27 гривень, дизельного палива — 56,58 гривень, а автомобільного газу — 41,57 грн.

Преміум-бензин А95+ українським водіям обійдеться у 52,27 гривень/літр. Дані AutoRia свідчать про те, що автомобільний газ найдешевше можна придбати на заправках мережі UPG, де літр відпускають по ціні у 37 гривень.

Найдорожче дизельне паливо пропонують на заправках Shell та Mango — по 57,99 гривень. Подібна ситуація з бензином марки А95, який по 51-52 гривні за літр відпускають на АЗС мереж Mango, Okko, WOG та БРСМ-Нафта.

Варто також зазначити, що газозаправні станції «Укрнафти» та «Авіас» пропонують водіям навіть бензин А92 за 49 гривень.





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