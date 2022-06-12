АЗС обязали снизить цены - где в Украине сейчас дешевле всего заправлять авто

В Харькове на автозаправках снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, пишет ZN.ua.

Специалисты ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области за май и первую декаду июня провели 18 внеплановых проверок соблюдения требований по установлению цен субъектами хозяйствования, работающими на рынке горючего, и в 16 случаях выявили нарушения.

По результатам проверок розничная цена бензина А-92 и А-95 на территории Харькова и области упала в среднем на 10 гривен, а дизельного топлива – на 7 гривен.

В итоге, по состоянию на 12 июня в Харьковской области самые низкие в стране цены на ряд марок бензина.

Для сравнения, так выглядят цены в Киевской области:

Проверки соблюдения субъектами хозяйствования на розничном рынке топлива требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен в области продолжаются.

«За нарушение правил ведения предпринимательской деятельности предусмотрены штрафы и другие меры административного воздействия», — предупреждают в Госпотребслужбе.

По результатам проведенных мер принято решение о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 290 690 гривен.





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