Украинские АЗС показали обновленные цены на бензин, дизтопливо и газ

Цены на топливо в Украине, вероятно, стабилизировались. Основные виды топлива по сравнению с предыдущим торговым днем либо не изменились, либо немного подешевели, пишет «Хвиля».

Судя по данным ежедневного мониторинга цен на бензин, дизтопливо и автогаз от консалтинговой группы «А-95», в пятницу повысилась средняя цена бензина А-95 премиум и автогаза.

Так, А-95+ подорожал на 80 коп. – 52,28 грн./л, а автогаз на 14 коп. – 41,57 грн./л.

В то же время без изменений за сутки средняя цена бензинов А-95 и А-92 – 50,28 грн./л и 49,42 грн./л соответственно.

На 3 коп. снизилась стоимость обычного и премиального дизтоплива – 56,58 грн./л и 58,20 грн./л соответственно.





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