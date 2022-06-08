Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз: сколько сейчас стоит топливо в Украине

Стали известны средние цены на украинских АЗС. Показатели заправок сообщает «Хвиля», ссылаясь на данные Консалтинговой группы А-95.

Бензин А-95 подешевел до 50,26 грн. за литр. Бензин А-92 слегка подорожал до 49,64 гривен. Дизельное топливо продавалось в среднем по 56,49 гривен. Цена автогаза — 41,57.

Динамика цен:

А вот как выглядели цены в Киевской области на основе данные портала VseAzs на заправках OKKO, WOG, Авиас, Укрнафта и Chipo:

Бензин А-92 стоил 50.45 гривен за литр, а А-95 — 51.00 грн.

Данные мониторинга Auto.ria на различных АЗС:

Средние цены на топливо в различных регионах Украины:





Интересные новости
Пилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операцииПилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операции
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
В Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и ценаВ Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и цена
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июня
За 100 дней войны оккупанты разрушили в Украине 24 тысячи км дорог и три сотни мостовЗа 100 дней войны оккупанты разрушили в Украине 24 тысячи км дорог и три сотни мостов
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине до конца войны запретили моторки, яхты и гидроциклы: где действует запретВ Украине до конца войны запретили моторки, яхты и гидроциклы: где действует запрет
В Украине резко снизился поток евроблях из-за границыВ Украине резко снизился поток евроблях из-за границы
В Украине продажи электромобилей увеличились на 67%: пять самых популярных моделейВ Украине продажи электромобилей увеличились на 67%: пять самых популярных моделей
Ниже не будут: украинцам рассказали, что будет с ценами на бензинНиже не будут: украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин
Цены на бензин, ДТ и автогаз: на АЗС обновили стоимость горючегоЦены на бензин, ДТ и автогаз: на АЗС обновили стоимость горючего
Украинцам назвали АЗС с самыми низкими ценами на бензин, дизельное топливо и газУкраинцам назвали АЗС с самыми низкими ценами на бензин, дизельное топливо и газ
Дефицит бензина и цены на горючее: в Киеве улучшилась ситуацияДефицит бензина и цены на горючее: в Киеве улучшилась ситуация
В Украине разрабатывают "народный" электромобильВ Украине разрабатывают "народный" электромобиль
За повышение стоимости бензина предлагают “сажать“ на 7 летЗа повышение стоимости бензина предлагают “сажать“ на 7 лет
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости