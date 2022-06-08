Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз: сколько сейчас стоит топливо в Украине

Стали известны средние цены на украинских АЗС. Показатели заправок сообщает «Хвиля» , ссылаясь на данные Консалтинговой группы А-95.

Бензин А-95 подешевел до 50,26 грн. за литр. Бензин А-92 слегка подорожал до 49,64 гривен. Дизельное топливо продавалось в среднем по 56,49 гривен. Цена автогаза — 41,57.

Динамика цен:

А вот как выглядели цены в Киевской области на основе данные портала VseAzs на заправках OKKO, WOG, Авиас, Укрнафта и Chipo:

Бензин А-92 стоил 50.45 гривен за литр, а А-95 — 51.00 грн.

Данные мониторинга Auto.ria на различных АЗС:

Средние цены на топливо в различных регионах Украины: