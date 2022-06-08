Ниже не будут: украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин

В Национальном банке Украины спрогнозировали, что цены на топливо в стране стабилизируются, однако их снижения ожидать не стоит.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном прогнозе ведомства за май, пишет «Фокус».

Причины дорогого бензина

Основной причиной дорогой стоимости бензина в Украину в НБУ назвали высокие цены на нефть в мире.

«В то же время мировые цены на нефть остаются высокими — выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне», — сказано в отчете.

НБУ, цены на бензизн

Причины дефицита топлива в Украине

В НБУ отмечают, что главными причинами дефицита топлива в Украине является разрушение роSSийскими войсками топливной инфраструктуры и нефтеперерабатывающих заводов в стране, блокировка портов и более дорогая и продолжительная логистика.

При этом регулятор добавил, что 17 мая в Кабмине приняли решении об отказе регулировать цены на топливо, чтобы операторы могли насытить украинский рынок.

Цены на бензин

Напомним, 30 мая эксперт Сергей Куюн рассказал, что дефицит бензина в Украине продлится как минимум до июля. Сейчас государство ищут источники импорта топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы в Европе работают на внутренний рынок.





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