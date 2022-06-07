Mercedes обновил GLC: как выглядит роскошный кросовер 2023 года

Компания Mercedes-Benz, которая показала электроконцепт, способный на одной зарядке проехать 1000 км, решила обновить свой самый продаваемый автомобиль – роскошный компактный кроссовер GLC. В сети уже появились фото нового поколения машины, которая увидит свет в 2023 году.

Об этом сообщает британское издание Carscoops, информирует Апостроф.

Авто должно противостоять своим главным конкурентам - Audi Q5 и BMW X3. Поэтому кроссовер получил знакомый, но более динамичный стиль, увеличенное пространство салона и багажника, а также обновленный мягкий гибридный двигатель с турбонаддувом с большим крутящим моментом для североамериканского рынка.

Несмотря на большое обновление с точки зрения технологий и функций, внешние изменения в GLC являются скорее эволюцией, чем революцией. Передняя часть имеет крупную решетку радиатора, более четкие фары и воздухозаборники, которые лучше соответствуют семейной динамике. Кузов, хотя и знакомый, выглядит ниже, длиннее и шире, чем автомобиль, который он заменяет.

Новый автомобиль на 61 мм длиннее уходящего GLC (4 716 мм против 4 655 мм). Он также на 0,16 4 мм ниже, а колесная база увеличилась на 15 мм, достигнув 2 888 мм. Ширина осталась прежней (1 890 мм). Наконец, колея шире на 6,09 мм спереди и 23,11 мм сзади.

Дополнительная длина и расширенная задняя колея привели к увеличению грузового пространства на 70,7 л, достигнув в общем 620,1 л. Тонкий фейслифтинг помог немного снизить коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,29 против предыдущих 0,31.

Обновленный GLC получит крупную 11,9-дюймовую информационно-развлекательную систему, а панель приборов заменит 12,3-дюймовый дисплей.

Часть информации будет выводиться прямо на лобовое стекло.

Базовый GLC 300 будет поставляться с задним приводом, однако Mercedes еще не раскрыл цены. Ожидается, что ценник будет стартовать с 45 000 долларов.

GLC 300 4MATIC получит полный привод. Оба автомобиля получат девятиступенчатую автоматическую коробку передач и будут разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды. Mercedes уверяет, что GLC в "мозгах" авто ограничил скорость в 209 км/ч. Впрочем, Mercedes еще не опубликовал никаких официальных данных об экономии топлива.


Игорь Тимофеев, Апостроф





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