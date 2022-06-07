Skoda начала тестировать еще одну новинку

Фотошпионы заметили в Европе во время дорожных тестов обновленную Skoda Scala. Компания Skoda начнет продавать эту новинку в конце 2022 года.

Skoda начала тестировать еще одну новинку

Судя по фотографиям, обновленная Skoda Scala получит новые бамперы, новую решетку радиатора, а также видоизмененные фары и задние фонари. Обратите внимание на то, что к колесам прикреплены датчики. Это значит, что компактный чешский хэтчбек получил новое оборудование (с помощью датчиков контролируют его работу).

В целом внешне изменения будут носить косметический характер, чтобы поддержать интерес к Scala до появления ее нового поколения. Также небольшие изменения произойдут в салоне. Главный вопрос заключается в том, какое новое оборудование получит этот хэтчбек.

Skoda начала тестировать еще одну новинку

В линейке двигателей не нужно ждать никаких изменений. Также не будет у этой модели гибридной версии. Skoda говорит, что гибридной силовой установкой будут и дальше оснащаться только Octavia и Superb.

В Украине сейчас Skoda Scala в базовой комплектации стоит от 508 053 гривен. Она оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Skoda начала тестировать еще одну новинку

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.


Максимов Віталій, Тудей





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