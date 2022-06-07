Санкции останавливают общественный транспорт в рф: "Уже с 1 июля..."

В роSSийском Белгороде из-за изношенности сети останавливают троллейбусы.



Троллейбусы в Белгороде изношены на 95%, контактная сеть полностью изношена и трудовые договоры с работниками парка планируется разорвать 30 августа. Городские троллейбусы перестанут обслуживать маршруты уже 1 июля. Об этом пишут местные СМИ .

На встрече с работниками троллейбусного парка директор ЕТК Александр Дударенко заявил, что троллейбусный парк стал непригодным для использования. Чиновник признался, что контактная сеть вся изношена.

"Провели анализ, выяснилось, что из всех кабелей, которые мы имеем, остался только один. Если этот кабель оборвется, вся электросеть станет. Весь город остановится. Ремонтировать дорого, а вся контактная сеть, что падает сверху, также изношена и приводит к авариям», – цитирует Дударенко издание.



Также Александр Дударенко сказал, что троллейбусы в Белгороде изношены на 95%. По данным издания, сейчас в Белгороде работает 23 троллейбусы из имеющихся 38. Они обслуживают три маршрута и в 2021 году перевезли почти 3 миллиона пассажиров.

Все это последствия санкций, наложенных на страну-агрессора после полномасштабного вторжения в Украину.