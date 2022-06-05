АЗС показали цены на бензин, дизтопливо и автогаз в разных областях

АЗС показали цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, по состоянию на 3 июня средняя стоимость на бензин А-95+ в Киевской области колеблется от 50,50 до 52,00 грн/л. Стоимость А-95 стартует от 45,69 грн/л и достигает 51,99 грн/л. А-92 установлен на уровне от 49,00 до 50,00 грн/л.

Тем временем, ценник на дизтопливо составляет от 54,99 грн/л до 57,99 грн/л, а дизтопливо плюс – 58,00 грн/л.

Стоимость автогаза на АЗС колеблется от 37,00 грн до 44,79 грн.

Цены в Львовской области

Средние цены на бензин во Львовской области установлены на таком же уровне как и в Киевской области.

А вот ценник на дизтопливо немного выше – от 55,00 грн/л до 57,99 грн/л.

Цены в Одесской области

Практически такие же цены на бензин, дизтопливо и автогаз и в Одесской области.

В частности, средняя стоимость на бензин А-95+ в Киевской области колеблется от 50,50 до 59,00 грн/л. Стоимость А-95 стартует от 45,69 грн/л и достигает 59,00 грн/л. А-92 установлен на уровне от 49,00 до 50,00 грн/л.
Ценник на дизтопливо составляет от 55,00 грн/л до 63,00 грн/л, а дизтопливо плюс – от 58,00 грн/л до 63,00 грн/л.

Стоимость автогаза на АЗС колеблется от 41,60 грн до 42,00 грн.





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