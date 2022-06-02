В Сети показали, как “делки“ на АЗС сливают бензин в 200 литровые бочки

В Украине немного улучшилась ситуация с поставками топлива, что позволило некоторым сетям АЗС увеличить лимиты его продажи до 40 литров на автомобиль. Однако, на некоторых заправках, оказывается, бензин сливают в 200 литровые цистерны.

В Сети показали, как “делки“ на АЗС сливают бензин в 200 литровые бочки

В социальных сетях разместили видео, в котором рассказывается о том, что в Днепре на одной из заправок большого оператора розничного рынка автомобилист заправлял бензин в цистерны объемом 200 литров.

Сотрудница АЗС не стала объяснять, почему одному клиенту сделана такая льгота, в то время, как для остальных водителей установлены лимиты. Она попросила убрать камеру и не снимать.

Напомним, в конце апреля в Украине образовался большой дефицит топлива, так как роSSийские оккупанты усилили обстрелы НПЗ, нефтебаз и ж/д станций. В результате сетям АЗС пришлось вводить лимиты на заправку.

Дело дошло до того, что в некоторых регионах продавали по 10 литров топлива на один автомобиль. В последнее время ситуация с топливом улучшилась и сети АЗС начали увеличивать лимиты.

Напомним, в Украине хотят отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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